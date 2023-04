Blink y Blondie

Horas antes, los fanáticos presenciaron cómo el festival revivía sus raíces roqueras de principios de milenio, con la presentación de Blink-182, un espectáculo que fue anunciado apenas un día antes. El grupo exhibió su formación original, para goce redoblado de los asistentes mayores de treinta años.

Los miembros de la banda Travis Barker, Mark Hoppus y Tom DeLonge, que ahora están cerca o superan los 50 años de edad, interpretaron éxitos como The Rock Show y What’s My Age Again. En el cierre, la multitud entonó la melancólica I Miss You y luego All The Small Things.

Tras este espectáculo, muchos corrieron a una carpa vecina para asistir al concierto de la vieja banda estadounidense de rock y new wave Blondie. Liderada por la veterana estrella rubia Debbie Harry ofreció a la audiencia varios de sus temas más reconocidos, incluyendo los bailables Heart of Glass y Call Me, e invitó al escenario a Nile Rodgers, músico y productor cofundador de Chic, afamado grupo disco funk de suceso en las décadas de los años 70 y 80.