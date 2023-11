Pero esto no le ha pasado solo a Bad Bunny. También le pasó a Drake y a The Weekend y Travis Scott y 21 Savage, y les puede pasar a todos.

Su primer éxito fue “Heart on My Sleeve”, la supuesta colaboración entre Drake y The Weekend que se hizo viral en TikTok, Spotify, YouTube antes de ser removida por Universal Music, el sello de ambos artistas.

“En los meses transcurridos desde entonces, quienes están detrás del proyecto se han reunido con sellos discográficos, líderes tecnológicos, plataformas musicales y artistas sobre cómo aprovechar mejor los poderes de la IA , incluso en una mesa redonda virtual este verano, organizada por la Academia de la Grabación, la organización detrás de los premios Grammy”, escribió Joe Coscarelli en una nota sobre el tema para The New York Times.

“Ghostwriter realmente ha jugado un papel importante aquí para generar conciencia y atención (...) Sabemos que la IA va a desempeñar un papel en nuestro negocio. No podemos pretender darle la espalda y tratar de prohibirlo”, le dijo Harvey Mason Jr., productor y director ejecutivo de la Academia de la Grabación a Coscarelli.

Por ahora, nadie sabe con certeza quien es Ghostwiter. Pero un representante que habló en su nombre para The New York Times confirmo que “Heart on My Sleeve” y “Whiplash” –una canción que lanzaron después usando las voces de los raperos Travis Scott y 21 Savages–, fueron originalmente escritas y grabadas por humanos.

La canción, que fue publicada en TikTok y X, apareció acompañada de una declaración que les pedía a los artistas colaborar en un lanzamiento oficial. “El futuro de la música está aquí. Los artistas ahora tienen la posibilidad de dejar que su voz trabaje para ellos sin mover un dedo”, escribió el Ghostwriter. “Si estás dispuesto a publicarlo, lo etiquetaré claramente como A.I. y te enviaré las regalías. Respeto de cualquier manera”.