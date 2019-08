Backstreet Boys estará en concierto en 2020 en Bogotá

La popular banda pop Backstreet Boys estará en Bogotá, en concierto, en una escala más DNA World Tour, que también recorrerá México, Costa Rica, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

La presentación está programada para el 1° de marzo de 2020, en Arena Movistar. Las entradas estarán disponibles en una venta exclusiva para clientes de los Bancos Aval –el 2 y 3 de septiembre–, mientras que la venta general se abrirá el 4 de septiembre, a través de www.tuboleta.com (solo tarjetas de crédito).

Esta semana, la agrupación (Kevin Richardson, Howie Dorough, AJ McClean, Nick Carter y Brian Littrell), que lleva 26 años en el mercado, anunció, a través de sus redes sociales, que el DJ Steve Aoki se convertirá en el sexto Backstreet Boy.

Igualmente, confirmaron para el 3 de septiembre el lanzamiento de la nueva canción Let It Be Me.

Backstreet Boys es reconocida como la “Boyband” más vendida en la historia.