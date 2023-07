Definitivamente, su mayor éxito mundial fue Nothing compares 2U , que no es de su autoría, sino que fue escrita por Prince con un seudónimo.

A lo largo de una carrera que alcanzó su apogeo en los años 1990, la cantante, reconocible por su cabeza rapada, sacó 10 álbumes en solitario, desde The Lion and the Cobra (1987) hasta I’m Not Bossy, I’m the Boss en 2014 . Tocó numerosos estilos, desde la música tradicional irlandesa hasta el blues, pasando por el reggae.

El otro éxito internacional fue Mandinka , un éxito en listas inglesas, aunque nunca pudo igualar Nothing compares tu you , “ella decía que al tiempo un éxito se había convertido en esclavitud porque tenía varios trabajos discográficos y solo le pedían en los programas de radio que cantara ese tema”, explica Mauricio Pérez, presentador del programa Los clásicos de TeleVid.

En 1987 grabó su primer álbum para la discográfica Chrysalis, el ya mencionado The Lion And The Cobra, que consiguió una nominación para los premios Grammy.

En 1990 lanzó I Do Not Want What I Haven’t Got que vendió millones de copias en todo el mundo y recibió varios discos de platino. Allí estaba Nothing compares 2U y por este disco ella obtuvo cuatro nominaciones al Grammy, incluyendo categorías como Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenino, lo ganó por Mejor Álbum de Música Alternativa, siendo la primera artista en ganar ese premio, ya que en 1991 fue el primer año en que se abrió la categoría.

Ya en 1992 presentó su tercer álbum, Am I Not Your Girl?, una colección de versiones de jazz que no consiguió el éxito esperado.

Pérez aclara que no tuvo muchos sencillos en listas en Estados Unidos, fue mayor su éxito en Inglaterra. “Allí tuvo 16 sencillos en listas, pero en los 10 primeros lugares solo Nothing compares 2U”.

Otra canción que estuvo en listas fue The Emperor’s New Clothes