“Esta casa va directamente conectada con nuestra ambición de ser una plataforma creativa única para artistas y talentos para que creen, compartan y moneticen su trabajo. Nosotros para 2030 queremos tener 50 millones de creadores interactuando con la plataforma, pudiendo vivir de su arte, y esto son números gigantescos, pero sabemos que es factible y no hay mejor lugar del mundo para Spotify que mostrar esta ambición con hechos reales, poniendo una casa en una de las ciudades más innovadoras, que más concentración de talento, de artistas, productores y compositores tiene para enseñarles de qué estamos hablando, cómo pueden usar la plataforma, cómo pueden conectarse. Por eso estamos aquí, es demostrar eso con hechos reales. Es la primera vez que hacemos una casa con estas características a nivel mundial. Tenemos los ojos de nuestros compañeros a nivel global en Medellín, todos quieren estar aquí y ver cómo se recibe esta iniciativa”.

“Medellín lleva mucho tiempo como el epicentro de la música latina y un pilar importante para la industria en la región. La concentración de talentos es algo que llevamos monitoreando desde hace mucho tiempo; Spotify va a celebrar, en 2023, 10 años en este país, y desde hace más de seis tenemos una intención muy directa de desarrollar este mercado porque tiene un potencial muy grande. Colombia lleva dos años consecutivos como el mercado que más rápido crece dentro de la región y se ubica entre los 10 países que más música exporta en el mundo, que no es poco. Nosotros queremos que el mercado por sí mismo se pueda desarrollar y sostener los talentos emergentes que tiene, entonces por eso hemos invertido en equipos, en iniciativas y vamos a seguir haciéndolo”.

Nygren, que ha dedicado la mayor parte de su vida profesional conectada al negocio de la música en unión con la tecnología, habló no solo de la apertura de la casa sino del futuro del negocio y la importancia de Medellín en este ecosistema.

Esta casa, que estará abierta hasta el 3 de noviembre, tendrá un trabajo formativo para creadores que se espera siga su rumbo a largo plazo. EL COLOMBIANO conoció que entre los proyectos a futuro hay un trabajo articulado con Farina, Blessd y Ovy on the Drums para lanzar unas prendas cuyo recaudo irá destinado a estimular los procesos formativos en Medellín alrededor de la música.

“Quieren estar todos aquí porque al final la parte mas bonita de nuestro trabajo es ver como reacciona la gente cuando demostramos con hechos reales algo tan integrado y pensado. Esto lleva en el horno bastante tiempo, cada detalle está pensado para que tenga un sentido hoy, durante el mes y más allá. La compañía está apoyando mucho porque va muy en línea en lo que queremos hacer, el hogar para los artistas emergentes de hoy y de mañana, lo que esperamos al final del día levantar estos artistas emergentes que están aquí, apoyarles y alguna forma ofrecer nuestros servicios, queremos que esta sea una relación constante y que siga de aquí hasta cuando tenga que seguir, tenemos la suerte de tener ciudades como Medellín con un talento tan especial. Desde la compañía me están llamando, quieren saber, quieren fotos, con quién hemos hablado, cómo va el día, las reacciones, qué paneles hay, etcétera. Tengo compañeros responsables de otras regiones como África, India y Asia que me están preguntando cómo se ha hecho esto, quieren aprender de nosotros, si tienen oportunidades parecidas en sus ciudades, regiones, es la mejor forma de demostrar que vamos en serio, todos quieren que mandemos detalles”.

Con su experiencia, ¿cómo ha visto la evolución de esta industria?

“Necesitaría 10 minutos para responder una pregunta como esta, pero te puedo decir que la tecnología es el motor detrás de lo que es el cambio del consumo. La canción es la canción, el artista es el artista, pero el formato ha ido cambiando. Yo pude vender un ringtone en 2001 y ahora estoy montando una casa o participar en la plataforma de streaming más importante del mundo. El formato ha ido evolucionando y eso siempre pasará, hoy en día no nos podemos imaginar cuál será el siguiente paso. Nosotros somos un software que está en el medio entre los creadores y los usuarios para facilitar la conexión entre ambos, ¿dónde termina?, no lo sabemos. Nuestros tres pilares son democratizar el acceso a la música, tú puedes recibir la música a través de anuncios o pagando una cuota, y eso seguirá. Tenemos ubicuidad, queremos estar en la mayor cantidad de dispositivos posibles (hoy están en más de 2.000) y, por último, la personalización. No es un Spotify, son 433 millones de Spotify porque es la cantidad de usuarios activos que tenemos al mes, cada uno de ellos es una experiencia única”.

¿Qué va a pasar en el futuro?

“Estamos evolucionando la plataforma con algo que llamamos la verticalización, los verticales más obvios son música, pódcast y acabamos de lanzar un tercer vertical que es audiolibros y después lanzaremos x, y o z, que pueder ser live, puede ser educación, noticias, etcétera, lo importante es que nosotros vamos a dar esa experiencia de verticalización con una experiencia de usuario única. Nosotros adaptamos el software al usuario y no al revés. Estamos en constante evolución”