Cepeda no está equivocado

Andrés no cree en agüeros ni supersticiones y mucho menos considera que el 13 es un número de mala suerte. Al contrario no dudó en titular así su nuevo álbum, que precisamente sale al mercado este miércoles.

De este trabajo ya se han estrenado los temas que grabó al lado de Morat, Sebastián Yatra, Jesse & Joy y Cali y el Dandee, a los que sumó el pasado lunes el sencillo El Equivocado. “Es la historia de una mujer que se enamora del hombre errado y aunque él se lo dice y todas las señales se lo muestran, ella insiste hasta que se estrella con la realidad, tal y como sucede literalmente en el video”, recuerda Cepeda.

Desde su casa, donde está en cuarentena desde hace casi dos meses, presenta esta propuesta con el toque de su música: romanticismo y letras profundas.



“Uno arranca en esta carrera con toda la expectativa, amor, ganas y sueños, pero no se imagina a donde va a llegar. Mirar hacia atrás y ver que son 13 álbumes de estudio y otros más en vivo y saber que la gente sigue disfrutando me hace muy feliz”.



“Aún después de tantos años todavía me pongo muy nervioso, muy ansioso con un nuevo álbum o canción. Anoche no dormí muy bien esperando que amaneciera para mostrar mis temas. No dejo de emocionarme y de afanarme para que todo salga bien y a la gente le guste”.



“Como el título de mi canción, El equivocado, he estado en esa situación, de enamorarme de la persona que no es y creo que alguien también lo hizo al enamorarse de mí, pero creo que uno en la vida va avanzando hasta llegar a la persona correcta, aunque antes hay muchos errores”.