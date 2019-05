El ritmo inagotable de Chayanne

Cinco horas antes de un concierto Chayanne no come nada. Trata que el almuerzo sea liviano, “un pollito a la plancha o pescado a la parrilla”, dice. En medio del show toma mucha agua (con electrolitos), la misma que pierde por montones porque él, aunque no lleva la cuenta de cuántas calorías gasta, sí sabe que pierde casi una libra y media de agua de tanto bailar y brincar en el escenario.

Previo a subir a la tarima hay una fila de fanáticos (más mujeres que hombres) que pagaron su boleta con el añadido del Meet & Greet, la posibilidad de “conocer y saludar”, además de tomarse una foto, con el artista. A todos les dice hola efusivamente y les da las gracias –en medio del show vuelve a agradecerles su fidelidad –, sonríe para la foto y sigue sonriendo mientras habla. Viste todo de negro. Faltan 15 minutos para comenzar.

Elmer Figueroa Arce (su nombre de pila) tiene 50 años y ya perdió la cuenta de cuántos conciertos ha dado en la vida. Empezó a cantar en 1978 como parte del grupo boricua Los Chicos y en 1984 inició una carrera como solista. El cálculo que sí lleva es el de los espectáculos de este año, “más de 50”, detalla. Es su más reciente gira, Desde el alma, y ha recorrido México, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, Salvador y algunas ciudades de Estados Unidos.

Para este tour, que inició el año pasado, la preparación fue intensa y no solo en cuanto a coreografías (13 canciones del repertorio las tienen), Chayanne es perfeccionista y le gusta renovar hasta las melodías. “Antes de una gira se trabaja en cómo va a ser la música de las canciones que ya conocen, actualizarlas y luego uno hace todo eso y ve ese cariño tan enorme. Lo agradezco muchísimo”.