Cinco sones que debe saber del Festival de la Leyenda Vallenata

La relevancia del festival radica en que además de ser un espacio tradicional, es un lugar de creación y de preservación. Así lo describió el investigador guajiro Abel Medina Sierra, quien destacó que, tras medio siglo de existencia, este concurso se ha logrado mantener en el tiempo a pesar de la avalancha comercial.

“El festival hizo que una música campesina tuviera apropiación social. Los músicos crean sus pases para ir a derrotar a la otra persona. El espíritu es preservar los rasgos de mayor tradicionalidad de la música vallenata, es decir que se siga tocando según los cánones de lo más vallenato posible”.

Medina anotó que, paradójicamente, al mismo tiempo en que el festival es tradicional, ha servido para innovar. “Por ejemplo, en las puyas que se tocan ha habido un solo de caja, de guacharaca y de acordeón para preservar las cualidades de los músicos. Eso no era tradición”.

Con esto es importante anotar que, si usted va y no se detiene un minuto en el concurso, es como si no hubiera ido. El festival no son los conciertos ni las parrandas, no, es un duelo de acordeoneros.