Músicas distintas para escuchar en un solo lugar

Para acercarse un poco a la música que viene del Pacífico, una de las propuestas recomendadas es La Pacifican Power. “Es una all star, es decir, una reunión de varios músicos del Pacífico que se juntaron para este proyecto”, dice Espinel. Allí se destacan nombres como Nidia Góngora, Alexis Play y Maikcel Rojas, quienes “le han apostado a esto para mostrar todo el abanico de lo que es la música de esa región”. La banda define su esencia desde la rumba y la improvisación, manteniendo una guía de ruta que no cambia: la música tradicional del Pacífico. El grupo se presentará en vivo en el Teatro Pablo Tobón a medianoche entre el domingo y el lunes 11. A esta cuota se sumarán otros artistas de la región como Esteban Copete y su Kinteto Pacífico, Cynthia Montaño y Malecón, quienes no se presentarán en vivo pero participarán en las ruedas de negocios. Por su parte, Explosión Negra, en Medellín, rinde homenaje a la cultura de esa región del país de donde muchos son originalmente, a pesar de que viven en Medellín desde hace mucho tiempo.