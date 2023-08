Por su parte, Willy Rodríguez dijo: “Por más isleño que yo sea, me considero medio rata de ciudad. Me gusta Medellín porque es muy parecida a nosotros. Hay una sazón, una calentura diferente con la que nos identificamos inmediatamente. Se siente la pasión del reguetón”, dijo.

“Tuve la oportunidad de conocer a Mabiland en Bogotá y me cayó súper bien. No la he visto actuar en vivo, pero me encantó su energía. Estoy ansioso de poder verla”, confesó Willy.