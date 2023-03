Trebel, una aplicación para escuchar música gratis, ya está disponible en Colombia

Colombia es uno de los países de mayor consumo de música de la región, también con una gran cantidad de teléfonos inteligentes en uso con un 80% en planes de prepago, donde se cuida mucho el consumo de datos y se suele guardar para cosas o momentos importantes.

De ahí, que algunos utilicen aplicaciones ilegales de descarga de música, que pone en riesgo la privacidad de los equipos, o escuchar música a través de Youtube, que al ser una plataforma de video, aumenta el consumo de datos y energía.

“El 80% de los colombianos no pagan por música, lo que ocurre en la mayor parte del mundo, pero no dejan de consumirla. La piratería musical no es cosa del pasado, hoy en América Latina hay 300 millones de personas que están descargando música de manera ilegal. La idea es dar un servicio de alta calidad que ofrezca este servicio gratuito, sin internet, hace que los anunciantes y las marcas sean los héroes de la historia”, dijo Kevin Mills, Líder de Expansión Global de la plataforma Trebel.

Con este panorama, Colombia se convierte en el mercado ideal para la expansión de esta nueva plataforma llamada Trebel, una aplicación que permite el acceso a más de 75 millones de canciones sin costo, sin interrupciones y sin conexión a Internet, y sin el peligro de entregar los datos a aplicaciones ilegales.