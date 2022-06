A la fecha, estos amantes de la música y que hicieron historia en la radio antioqueña se han reunido 14 veces para recordar la historia del bar New Order y todo lo que se gestó allí. La cita es hoy con dos eventos: a las 7:30 p.m. será la Sexta Tertulia de la Radio Juvenil con invitados como Carlos Alberto Acosta “Cal”, Jairo Álvarez y Santiago Ochoa. La temática serán los bares, el rock en español y Super Stereo .9 con entrada libre. A las 9:30 p.m. todo será fiesta rememorando los bares New York New York y New Order, Dj invitado Carlos Alberto Acosta, cover $20.000 en Bivra Club Medellín en el barrio Colombia: Calle 25 #43G - 25.