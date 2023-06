Pasaron cinco años, y una pandemia, para que el artista malagueño El Kanka volviera a lanzar un álbum, en medio de tiempos de encierro, conciertos de aforo reducido y un tiempo de necesario silencio musical.

Por más de diez años el cantautor ha trabajado de manera independiente en un ritmo frenético. Entre semana, componiendo, grabando canciones o haciendo promoción, mientras que los fines de semana realizando conciertos por distintas partes de su natal España, así como México y Colombia.

Con Colombia ha forjado una relación de gran fraternidad, colaborando con varios artistas nacionales, llevando su música a distintas ciudades del país.

Ahora, regresa para llevar su música en vivo al Teatro de la Universidad Medellín este jueves, el viernes en el Teatro Jorge Isaac de Cali y el 24 de junio en el Royal Center de Bogotá.

Será un recorrido por sus más reconocidas canciones, junto a los nuevos temas que hacen parte de su álbum Cosas de los vivientes, con letras que siguen profundizando en lo cotidiano, siempre con la particular narrativa de El Kanka y su sello personal en lo musical.

Propósitos de año nuevo y Autorretrato en la que el artista comparte sin tapujos sus virtudes y defectos; Para Vivir, una balada mediterránea en la que le acompaña la mexicana y ganadora de un Grammy Latino a Nuevo Artista Silvana Estrada; No se dice suerte donde con ritmo andino, El Kanka menciona lo bueno y lo menos bueno de su oficio de músico, son algunas de las canciones de este álbum que publica en las plataformas digitales, en disco compacto y vinilo.

De regreso a la carretera

Tras la pandemia y diez años de carrera decidió parar...

“Estaba muy pensado, yo hacía tiempo quería parar. De hecho, hubiera parado antes de no haber sido por la pandemia, y por el mal que le hizo también al mundo de la música, porque nosotros, en cuanto se pudieron hacer conciertos, llegamos a realizar 95 conciertos en pandemia.

Finalmente, fueron nueve meses de desaparición total, sin dar un concierto, lo cual era extraño para mí al estar acostumbrado a llevar un ritmo frenético durante diez años, con cien conciertos por año”.

Tras este parón... ¿A qué El Kanka no regresaría en la forma en que llevaba su carrera?

“Me gustaría, siguiendo un poco la norma del sentido común, y reconociendo que estamos en un mejor posicionado, que ya nos conocen mucho más que hace unos años, buscamos que el trabajo sea un poquito más cómodo, no hacer 90 o cien conciertos al año, quizás hacer menos y organizar las giras mejor para optimizar los viajes.

A mí me gustaría grabar discos como este último, sin tener conciertos o tener que hacer promoción, estaba concentrado completamente en hacer el disco”.

¿Muy diferente a la forma como grabó sus anteriores discos?

“A ese nivel sí, aunque también con muchos puntos en común, pero antes de lunes a jueves en el estudio y los fines de semana conciertos. Esta vez, nos tomamos mes y medio en Barcelona para hacerlo con mucha calma.

Con un énfasis especial en los ensayos, que cada vez se hacen menos, como si fuera una banda, porque llevamos muchos años trabajando juntos.

Era como volver a mis inicios, con mi banda en Málaga, cuando cantábamos para los amigos, no teníamos ni disco, así que montábamos las canciones desde cero y era precioso el proceso”.

¿Un álbum extenso con 14 nuevas canciones?

“Más las que se han quedado por fuera y las que he venido componiendo en el último año, porque el repertorio de este disco lo definí en enero de 2022.

Pasaron cinco años desde el último disco, que es mucho tiempo. Lanzamos algunas cosas sueltas, como seis canciones, pero en todo este tiempo debí componer unas 35 canciones”.

¿Temáticas en torno a la cotidianidad?

“Me lo están destacando mucho en este disco, pero siento que es marca de la casa. En general, mis canciones miran mucho a lo cotidiano, con cierta dirección a lo universal, pero siempre partiendo de cosas cotidianas, con cosas que mucha gente se puede identificar.

Me gusta que la poesía de las canciones sea accesible, que sea de la calle, me gusta que sea entendible. A mí me incomodaría escribir de una manera más sofisticada, más pomposa. Actualmente, hay muchísimas canciones prácticamente inentendibles”.

¿Una interesante variedad de ritmos incluye en este álbum?

“Porque no hago ningún ritmo bien, por lo menos intento que haya variedad (risas). Me gusta mucho jugar con eso porque siento que la parte estilística no me importa mucho, nunca me he preocupado por tener un estilo propio, ni por jugar con unos ritmos y con otros no. Lo que quiero es contar una historia o compartir una especie de emoción o de reflexión mediante las canciones”.