“En la radio no suena música como la mía”: El Kanka

“Cualquier persona que haga algo creativo está intentando llenar un vacío que no se llena nunca. Uno se enfrenta al de la existencia intentando llenarla con el arte, pero siempre surge algo nuevo que decir, una angustia a la cual uno quiere enfrentarse. Además, uno nunca es el mismo, no tengo las mismas preocupaciones e intereses hoy a mis 36 años que los que tenía a mis 20 años”.

“No lo acabo de entender. Tampoco es que nos ignoren por completo, yo en radio hago muchas cosas, pero no tenemos canciones en rotación habitual. En radio en España no suena música como la mía, no sé bien por qué. En televisión lo mismo, solo aparecen los proyectos que son muy comerciales. Existen bandas independientes como Vetusta Morla que están haciendo 50.000 personas en Madrid, que son un éxito en todos los festivales y que a nivel números son mainstream y sin embargo tampoco suenan en la radio. Es algo curioso”.

“Me sorprendió muchísimo que la primera vez que llegamos a Bogotá, habían unas 300 personas cantando las canciones, gritando y llorando con una emoción única. Yo no podía con la sorpresa de pensar cómo esta gente me conocía, y era por las redes sociales, que permiten que la gente nos conozca sin problema”.

Cada vez más viajes y conciertos, ¿se dificulta el componer?

“Se hace más difícil pero yo soy bastante prolífico, no me hago mucho drama con el tema de las canciones. De hecho, desde el día 30 de mayo que salimos de España, llevamos cinco países visitados y diez shows, y en medio de Chile, Ecuador, pasando por Perú, ya hice un nuevo tema. Si me quedo un rato solo en el hotel puedo hacer una canción.

Normalmente las compongo bastante rápido y no he tenido problemas con ello, no he tenido problemas con quedarme en blanco.

Llevo de gira hace siete años, y los dos últimos años superamos los 90 conciertos anuales, con viajes a Latinoamérica, grabación y promoción de discos, porque hemos sacado cuatro discos en cinco años, pero ahora me gustaría encontrar un equilibrio donde yo esté más cómodo”.

Es mucha mucha en un tiempo relativamente corto...

“Ha sido bueno para el proyecto que pueda sacar tantas canciones en tan poco tiempo por la forma como llevamos la carrera, con nuestros propios recursos. Con el primer disco empezamos con show para 80 o cien personas, y hemos ido invirtiendo para que esto creciera, con mejores discos, más músicos y demás.

Para poder rodar teníamos que tener más canciones grabadas, pero para grabarlas teníamos que hacer más conciertos, y así ha ido sucediendo, en movimiento constante, sin quedarnos estancados”.

¿Qué viene para El Kanka en el segundo semestre de este año?

“A partir de septiembre será la gira más ambiciosa que hemos hecho hasta ahora. Serán aforos muy grandes que duplican o triplican lo que veníamos haciendo, por lo que estamos asustados (risas). No sabemos cómo nos va a ir pero las entradas se están vendiendo.

Esto implica subir los niveles de calidad del show, con más músicos, con técnicos de luces y monitores. Vamos de septiembre a diciembre. Para eso nos estaremos preparando entre julio y agosto”.