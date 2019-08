Quién salva a quién: ¿el reguetón al pop o viceversa?

Pasabordo grabó con J Balvin el remix de Quisiera , mientras que los músicos de Piso 21 presentaron Suele suceder , con Nicky Jam, y Me llamas , con Maluma.

Aunque los casos de Iglesias y Fonsi son los más mediáticos, desde antes en Colombia Piso 21 y Pasabordo, que tuvieron su origen en el pop, le apostaron no solo a estas fusiones, sino a colaboraciones con reguetoneros.

Artistas que han estado asociados al movimiento pop, como Reik o Jesse y Joy, sorprendieron recientemente con canciones al lado de otros dedicados a lo urbano.

Los mexicanos Jesús Alberto Navarro Rosas, Julio Ramírez Eguía y Gilberto “Bibi” Marín, de Reik, estrenaron Aleluya al lado de los hermanos Turizo (Manuel y Julián), mientras que Jesse y Joy se asociaron con J Balvin para cantar Mañana es too late, canciones que se enmarcan hoy bajo el concepto de pop urbano.

“En Colombia el género urbano cambió porque le apostó más a las melodías y hasta cierto punto a letras románticas. Al final, el pop siempre ha aparecido en diferentes etapas de la música, desde Frank Sinatra y Nirvana”, anota Jesse al hablar de que las actuales generaciones asocian al pop con las baladas, pero que al final el término (pop) hace referencia a lo popular.

En ese sentido, el músico cubano Tommy Torres, uno de lo pocos “románticos” que no le ha apostado al reguetón, aclara que a él no le gusta clasificar la música por géneros, no le gustan las etiquetas de pop, salsa, rock o reguetón.

Torres tiene su denominación: “Para sentir, escuchar y bailar”, y en ese sentido precisa que pareciera que ahora la gente solo quisiera danzar y divertirse, a la vez que compara el reguetón, o la música para bailar, con una píldora para subir el ánimo. Con el boom urbano, anota Torres, las más afectadas han sido las alternativas para bailar (salsa y merengue), y no tanto el pop, que encontró otras puertas. Ahora prefieren el primero y no los segundos. No tanto.