“En pandemia empecé a hacer TikToks, a hacer videos, empecé sin mostrar mi cara y era como abrirme paso a nivel internacional, me veían de México, de Perú, de Venezuela, Colombia y bueno, luego me firma Universal y ahí voy con toda mi carrera”.

Me fui para Estados Unidos y empecé como también esta carrera que también es muy demandante y tal, y empecé a sentir que crecer es muy difícil, ser adulto es muy difícil. Entonces escribimos esta canción, lejos de imaginarme que le iba a tocar a tanta gente, normalmente yo siempre me pongo un pedacito en TikTok a ver qué pasa. Y fue un boom muy especial y de ahí ya en adelante empezamos a sacar como todas las historias. Son cinco canciones, una habla de lo difícil que es crecer, la otra de la rabia de enamorarse, la otra qué hubiera pasado si tal vez yo hubiera sido diferente, de ponerme primero, puras enseñanzas de ese camino para poder llegar ahorita donde estoy yo emocionalmente hablando”.

“La primera que hicimos fue Crecer , que es la canción que me cambió la vida por completo, porque estaba en un momento muy difícil de mi vida, recién me había ido de Colombia a vivir sola, lejos, yo soy hija única, lejos de mi mamá y todo.

Uno cuando está empezando tiene muchos referentes y se inspira en mucha gente, qué sonidos le gustan, con qué sonidos se identifica...

“Yo siempre fui una niña pop desde chiquita, escuchaba mucho Reik. Yo las primeras tusas las vi con Reik sin tener tusa, así que te imaginarás (risas). Camila me encantaba, Juanes, Shakira y crecí también con la música anglo. Me encantaba Miley Cyrus, yo quería ser Hannah Montana, me ponía pelucas, yo me imaginaba yendo al colegio toda incógnito y después quería ser una superestrella. Siempre tuve ese referente entre lo anglo y obviamente el español. Me encanta ese pop, el pop rock y toda esa onda”.

En un momento en que la música urbana es la que manda la parada, el mainstream y demás, ¿por qué se arriesga con el pop?

“Yo quise seguir mi corazón y mis sueños y además debo decir que yo amo el reguetón también, amo todos los géneros, cada uno tiene su arte precioso. Pero obviamente siempre tuve la Hannah Montana interior. Siempre quise representar el pop en inglés y hacerlo en español. Para mí era apostarle a creer en mi visión y a intentarlo, no se perdía nada intentándolo y gracias a Dios ha sido un recibimiento muy bonito de la gente. Yo creo que el que no arriesga no gana”.

¿Cómo siente que el público ha recibido su propuesta?

“Yo creo que ha sido muy lindo porque al final, como siempre digo, nunca se ha tratado de mí, ni nunca se va a tratar de mí, sino de las canciones y de cómo la gente siente las canciones y cómo las reciben y cómo las hacen parte de su vida. El recibimiento es más especial porque es de ellos. El público coge esas canciones y las hacen suyas. Son los que me permiten hacer parte de sus vidas. Ha sido un recibimiento muy especial que no me lo esperaba, la verdad”.

Llega la música de Ela en un momento de boom de la música colombiana...

“Es muy inspirador porque así como hay unos que la están rompiendo, por ejemplo, yo amo Morat y ahorita es una gira de estadios que eran una banda del colegio y lo que han logrado, uno ve que es posible, sí se puede soñar y sí se pueden abrir todas esas puertas allá afuera internacionalmente. Todo eso lo motiva a uno a querer seguir esos pasos y poner el país en alto y decir, sí, yo soy colombiana y también lo estoy haciendo. También existo”.