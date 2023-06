En 23 años de historia, el grupo Cimarrón, ha tocado en más de 500 escenarios de más de 40 países. Su joropo, que combina la tradición llanera de Venezuela y Colombia y se enriquece con la incorporación de instrumentos y sonoridades ajenas, ha expandido las fronteras del Llano por el mundo. Su música ha llegado tan lejos, que a veces parece que los llanos estuvieran más cerca de Europa que de cualquier ciudad colombiana.

La Gira Mundial del Joropo, que están por empezar, los llevará por Francia, Noruega, Gales, Inglaterra, Hungría, República Checa, Alemania y Estados Unidos, con un espectáculo renovado basado en La Recia, su más reciente álbum y el primero producido enteramente por Ana Veydó, que quedó al frente del grupo después de la muerte de su director, Carlos 'Cuco' Rojas.

EL COLOMBIANO habló con Ana Veydó a propósito del álbum y de la gira, que marcan un nuevo ciclo en la vida de Cimarrón, el grupo que puso al mundo a bailar a su ritmo.

¿De dónde viene el nombre de Cimarrón?

“Cimarrón es un nombre que en el llano se le da al ganado que vuelve al monte, o sea que pasó de estar bajo el dominio del hombre y se enmontó. Imagínese, en el siglo XIX, en esas extensas llanuras, el ganado se iba enmontando y se reproducía lejos del control humano. Volvía a ser salvaje”.

Ese también es el espíritu del grupo ¿cómo ha sido el desarrollo de su música?

“Al comienzo fuimos una banda más de música tradicional, los cambios tuvieron que ver con la necesidad de crear un show que traspasara las fronteras del idioma, fue una cosa muy paulatina”.

Cómo pasó...

“Lo primero que hicimos fue integrar el zapateo a la sonoridad de la banda. Lo que hacía que el joropo se sintiera como muy sin peso era la ausencia de la percusión. Por ser músicas para tocar en vivo, en el parrando se sentía de manera natural la percusión llevada por los zapateadores, pero en las grabaciones se perdía. Nosotros quisimos retomar esos elementos, entonces empezamos a meter el zapateador, pero como era imposible mantener un concierto con el zapateador bailando todo el tiempo, integramos el cajón, pero con la condición de que siempre fuera tocado por un bailador que supiera perfectamente las figuras rítmicas, que las entendiera y las adaptara. Después metimos la tambora para poner otros matices, luego el surdo brasilero”.

¿Cómo sostenerse en la tradición cuando se empiezan a implementar nuevos elementos?

“Al principio, cuando Carlos armó la banda, buscaba imitar el formato y sobre todo la manera de hacer joropo como lo hacían en Venezuela, porque el formato de arpa, cuatro y maracas es un formato que heredamos de allá. Aquí se hacía el joropo con tiples traídos de la zona andina y nosotros mantuvimos por ejemplo el sonido de la bandola que es tan bello, tan étnico”.

Y tan difícil...

“Ha sido un trabajado muy riguroso y consciente de integración, porque tiene que haber un diseño, de tal manera que se sienta un diálogo y no una mezcolanza sin coherencia, pero sobre todo que tenga eficacia, claridad y que no se pierda el sentido original de la pieza. Yo creo que eso ha sido para nosotros el mayor logro, poder de verdad poner esos golpes, crearles su propia estructura, pero partiendo de ese aire, sin decir que me voy para otro lado. Ahí es que crecemos. Y eso también nos ha llevado a auscultar un poco en esa riqueza que tiene la música que a veces se fue quedando en el camino, que fueron ignorando, yo digo que sobre todo con las grabaciones comerciales”.

Ese sonido de ustedes ha logrado expandir las fronteras del Llano en el mundo...

“A veces nos dicen que hacemos rock o nos comparan con bandas de jazz y a mí eso me parece bello, porque creo que definitivamente cuando uno se adentra en esas músicas, se da cuenta de que más bien son esas otras músicas las que han surgido de músicas muy raizales. Ahí es donde está el secreto y lo que nos ha dado la posibilidad de estar en escenarios donde consideran que Cimarrón no es un grupo folclórico, sino un grupo que en verdad se preocupa por hacer buena música, y la buena música nunca riñe con las otras buenas músicas. Sencillamente, ese es el nivel que hay que lograr y yo creo que eso para nosotros ha sido fundamental”.