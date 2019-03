“Yo dejar de tocar el piano, nunca”: Blanca Uribe

Hace casi 20 años, la maestra Uribe entró a ser docente en la Universidad Eafit por insistencia de la maestra Cecilia Espinosa. La directora recuerda una vez en la que compartieron escenario en Cuba: “Fuimos invitadas a presentar el concierto de No. 1 de Ginestera, uno muy difícil que nadie toca, y en el segundo ensayo ella llegó sin partitura, no aparecía. Se devolvió a buscarla hasta el hotel y nada. Pensábamos que iba a ser difícil encontrar un duplicado en ese tiempo y estábamos hechos un desastre, perdíamos tiempo de ensayo muy valioso. De repente la partitura apareció en la fotocopiadora de la orquesta. Al final, si hay que tachar algo del concierto fue de la orquesta, no de ella”.