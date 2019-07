Jesse: “La escribimos originariamente para nosotros, no la habíamos pensado como colaboración y cuando ya estaba producida con arreglos y sonido, coincidimos con Jose (Balvin) en un camerino y ahí le puse Mañana es Too late y a los diez segundos me dijo, ‘me quiero subir en ese tema’. Fue un gesto lindo, espontáneo y natural. Se dio con alguien que no solo está en el top mundial, sino que es una persona que queremos mucho. Él grabó sus partes de voz y luego se hizo la coproducción”.

En el momento en el que nos encontramos en un auditorio grande, que una disquera nos puso un contrato, fue cuando dijimos que si nos íbamos a dedicar a la música era porque no queríamos ser lo mejor de la industria, sino la mejor versión de cada uno de nosotros. Nos falta mucho por lograr y hacer. Quince años suenan increíbles, pero no nos gusta ver hacia atrás, nos gusta mirar hacia adelante”.

Joy: “La comida, tengo ideas muy osadas, pero creo que nunca me dedicaré a prepararla porque no me quedan bonitas, así me sepa delicioso. Me gusta tanto la gastronomía que soy extremadamente crítica, tengo un talento para encontrar lugares que generalmente pasan desapercibidos. Es un talento escondido”.

Jesse: “Más que un talento, es una pasión y es mi familia, me encanta viajar con ellos, disfrutar de mi casa y estar ahí con mis amigos. Gozo de los videojuegos y del baloncesto, del que puedo pasar jugando hasta siete horas seguidas”.