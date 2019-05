Karol G, sin fecha para su matrimonio

“Han pasado cosas muy hermosas con el tour, pero cantar en casa es una adrenalina única, espero lucirme más que en cualquier día, anhelo esa fecha por encima de cualquier otra porque es mi casa, es mi gente, son las personas con las que crecí. Espero retribuirles todo lo lindo que me han dado, cantar en casa provoca estrés, entusiasmo y ansiedad, estoy muy emocionada”.

¿Por qué el tour se titula Culpables?

“Nace después del lanzamiento de la canción con el mismo nombre, y ya cuando se hizo pública mi relación con Anuel y vimos el cariño hacia lo nuestro y que la gente quería vernos juntos se nos ocurrió planear una gira entre los dos, con la idea de que compartieran lo que estamos viviendo. Culpables Tour comenzó con 13 fechas y ya van 23 conciertos”.

¿Le asusta todo lo que está pasando con su carrera?

“Estoy feliz, sé que estoy en un gran momento, pero para ser honesta siento mucha presión saber que ahora no estoy ni en el 3 % de donde quiero llegar y que el reto más grande está en multiplicar lo que tengo. Ahora hay mucha competencia, siento que hay mucho talento, así que el reto aún es más grande. Soy una trabajadora incansable, todo el tiempo me la paso haciendo cosas, sin importar la hora, amo infinitamente lo que hago, estoy asustada y emocionada haciendo lo que amo”.

Hoy se habla de Karol G como icono de la mujer en la música latina...

“Representar a las mujeres en la música latina siempre ha sido un reto y una responsabilidad, se siente la presión porque todavía hay expresiones de las mujeres que no son bien recibidas o aceptadas. Siento que soy una mujer dispuesta a mostrarse tal y como soy, no quiero ponerme filtros ni obstáculos, solo quiero vivir y expresarme a través de mi música, cantar lo que vivo. Quiero mostrar lo que está en mi corazón y siento que ese es el mensaje más grande, decirles a las personas, en especial a las mujeres, que se muestren tal y como son, que no se limiten, que se quieran como son, siento que eso fue lo que me conectó con mi público, ese es mi as bajo la manga. Nunca he construido un personaje, ser original vale la pena”.

¿Qué la mantiene con los pies en la tierra?

“Eso resulta supercomplicado a veces, uno no nace preparado para todo lo que hay que vivir en esta carrera y no hablo solo de las cosas buenas, sino de los sacrificios. El solo hecho de estar lejos de la familia resulta complejo, es muy difícil no tener tiempo para uno, a veces quisiera tener un día para mí y no tenerlo es complicado.

Ser referente para los demás es difícil, porque a veces uno toma actitudes que no son las correctas, crecí en una familia increíble, muy unida, que la tengo a mi lado, que me acompaña en este sueño, son ellos los que me ponen los pies sobre la tierra”.