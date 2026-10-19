Karol G sorprendió a sus fans cantando en el after party de su concierto en Dallas

La noche del jueves 15 de octubre, después de cerrar en el AT&T Stadium de Arlington, en el área de Dallas, la etapa norteamericana de su Tropitour, Karol G siguió la celebración con sus fans. La artista llegó por sorpresa al after party oficial del concierto en PBR Texas, un bar de temática country con toros mecánicos y pista de baile, ubicado en el complejo de entretenimiento Texas Live!.

La fiesta, anunciada como “Karol G Official After Party”, comenzó a las 10:00 p. m. con su amigo, el DJ y creador de contenido Daiky Gamboa, a cargo de la música. En algún momento de la noche, la paisa subió a la plataforma donde él estaba tocando y, micrófono en mano, cantó Latina Foreva y BbY WOW, mientras los asistentes cantaban con ella.