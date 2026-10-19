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Karol G sorprendió a sus fans cantando en el after party de su concierto en Dallas

La paisa cerró la noche micrófono en mano, entre toros mecánicos y fans.

  • Micrófono en mano, la paisa cantó con sus fans en PBR Texas, un bar del complejo Texas Live!. FOTO: Captura de video Instagram @daikygamboa
    Micrófono en mano, la paisa cantó con sus fans en PBR Texas, un bar del complejo Texas Live!. FOTO: Captura de video Instagram @daikygamboa
El Colombiano
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Publicado hace 2 horas Actualizado hace 2 horas
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La noche del jueves 15 de octubre, después de cerrar en el AT&T Stadium de Arlington, en el área de Dallas, la etapa norteamericana de su Tropitour, Karol G siguió la celebración con sus fans. La artista llegó por sorpresa al after party oficial del concierto en PBR Texas, un bar de temática country con toros mecánicos y pista de baile, ubicado en el complejo de entretenimiento Texas Live!.

La fiesta, anunciada como “Karol G Official After Party”, comenzó a las 10:00 p. m. con su amigo, el DJ y creador de contenido Daiky Gamboa, a cargo de la música. En algún momento de la noche, la paisa subió a la plataforma donde él estaba tocando y, micrófono en mano, cantó Latina Foreva y BbY WOW, mientras los asistentes cantaban con ella.

La sorpresa fue real hasta para el anfitrión. En Instagram, Daiky Gamboa compartió el momento con un mensaje: “Les juro que yo no sabía que esto iba a pasar, pero fue la forma perfecta para cerrar el tour más increíble del mundo”.

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Ahora la fiesta se traslada a Latinoamérica. El Tropitour llega el 6 de noviembre al Estadio BBVA de Monterrey, en México, y el 4, 5 y 6 de diciembre a El Campín de Bogotá.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde fue el after party de Karol G en Dallas?
En PBR Texas, un bar del complejo Texas Live!, en Arlington, después de su concierto del 15 de octubre en el AT&T Stadium.
¿Qué canciones cantó Karol G en el after party?
En los videos compartidos en redes se le ve cantando Latina Foreva y BbY WOW.
¿Cuándo llega el Tropitour de Karol G a Colombia?
El 4, 5 y 6 de diciembre de 2026, al estadio El Campín de Bogotá.
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