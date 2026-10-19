Karol G cerró su Tropitour en Estados Unidos con más de un millón de fans

El jueves 15 de octubre, Karol G cerró en el AT&T Stadium de Arlington, en el área de Dallas, la etapa norteamericana de Viajando por el mundo Tropitour, su gira de estadios. 24 shows en 17 ciudades de Estados Unidos y Canadá, con 1.063.512 personas en total.
El recorrido comenzó el 24 de julio en el Soldier Field de Chicago y, apenas cinco días después, en el Rogers Stadium de Toronto, la artista sorprendió a sus fans con el anuncio de un disco nuevo. Se llama No me arrepiento de sentir tanto, salió el 7 de agosto y debutó en el primer lugar de la lista Top Latin Albums de Billboard.