Tres conciertos de rock y hip hop para este fin de semana

Todavía sorprende que hay quienes digan que a Medellín le falta mucho para ser una ciudad con una fuerte propuesta cultural. Si algo hay entre estas montañas son esfuerzos por parte de artistas o de aquellos que quieren mostrarlos para que la gente tenga propuestas diversas para conocer.

Esta semana, por el lado de la música, se destacan tres conciertos que se desarrollarán en el Teatro Pablo Tobón Uribe. El primero será mañana 18 de octubre, lleva por nombre La Matraca y contará con una dupla de hip hop muy potente: Mary Hellen, más inclinada al rap, y Lianna, más al soul y el R&B. Cada una presentará su espectáculo en este evento llamado La Matraca.

El sábado, el turno será para La Derecha que llega a Medellín con su gira Últimas Funciones. El nombre alude a un hecho, el grupo tiene pensado que este sea su tour final, pues la agrupación de Bogotá, liderada por Mario Duarte, ya anunció su disolución.

La banda siente que ya es momento de cerrar un ciclo y de “ser consecuentes con nuestra manera de ver las cosas – dice Duarte – Si no estamos escribiendo música y no estamos activos en lo creativo es hora de dar un paso al costado”.

La última propuesta auditiva para el fin de semana es el festival Rock x La Vida, que se realiza desde hace más de una década en Guadalajara, México, pero que por primera vez llega a Medellín.

La Doble A está detrás de la organización de este concierto que se hará el domingo 20 de octubre y tiene un fin muy específico: crear consciencia sobre la importancia de atender la salud mental de los jóvenes y la prevención del suicidio. Su slogan es “te queremos vivo para cantarlo”.

Este festival, de entrada libre, incluirá asesoría de la Secretaría de Salud de Medellín y otras entidades expertas en el tema. Por el lado musical, el concierto contará con las presentaciones de Providencia, La Sinfoniska, Militantex y otras agrupaciones internacionales.

La Derecha dice adiós

Cerca de 30 años cumplidos de carrera, La Derecha decidió parar. Lo hace con una gira, para despedirse bien, “no como quien quiere irse de una fiesta sin hacer alharaca”, cuenta Mario Duarte, su vocalista. La respuesta del público, en las fechas que ya tuvieron en Nueva York y Manizales, los ha sorprendido y les genera expectativas frente a las que faltan.

El de Medellín se lo dedican a Panelo (Carlos Olarte), quien fue baterista de la agrupación y falleció hace más de 20 años en un accidente. Fue Olarte una de las primeras personas que hizo clic con Duarte a nivel musical, le presentó agrupaciones como The Clash. El último regalo de la banda a los fanáticos, una canción: Dylan por nosotros. Se trata de un tema inspirado en versos de la canción She Belongs To Me. A Duarte, Dylan siempre le ha parecido un gran poeta.

“Me ha encantado leerlo siempre y cuando pude conseguir una antología de sus canciones, en inglés y español, ahí entendí muchas otras cosas sobre ellas”. Su nuevo tema es una reinterpretación de esos versos, como una cita. “Me parece más interesante versionar cosas en la medida en que siento que para escribir canciones hay que estar a la altura de escribir cosas buenas o es mejor hablar de las que ya están”, señala.