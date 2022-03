En This is Not America Residente –René Pérez– incursiona en un terreno que en la canción latinoamericana nadie –desde Alí Primera, el compositor y activista venezolano– había entrado: la abierta y sin piedad incitación a la revuelta.



La letra y el video constituyen un manifiesto polémico de lo que se concibe como América Latina. En los cuatro minutos nueve segundos del video clip el espectador ve representados algunos momentos críticos de la historia reciente del continente: el asesinato del cantautor chileno Víctor Jara en el estadio de Chile en 1973, el levantamiento zapatista en la selva mexicana de principios de los noventa , los movimientos estudiantiles en Colombia y Venezuela.