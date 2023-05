Este documental es una mirada profunda a la vida de la icónica artista y contiene las propias reflexiones de Summer, además de recuerdos de familiares cercanos, amigos y colegas, y no podían faltar sus canciones.

La pieza audiovisual tuvo su estreno internacional en el 73° Festival Internacional de Cine de Berlín y en el South by Southwest, es dirigido por el cineasta Roger Ross Williams y por Brooklyn Sudano, hija de Donna Summer.

Desde este 20 de mayo está disponible en HBO Max el documental Love to love you, Donna Summer , que narra la vida de l a famosa cantante de música disco de los 70.

“Narra la creación de música que la lleva desde la escena musical de vanguardia en Alemania hasta las luces brillantes de los clubes nocturnos de Nueva York y el reconocimiento mundial, siendo su voz la banda sonora de una era”, dice la reseña.

Esta película presenta además una buena cantidad de fotografías y videos caseros nunca antes vistos, “brinda una rica ventana a la asombrosa variedad de su arte, que va desde la composición hasta la pintura, mientras explora los altibajos de una vida vivida en el escenario global”.

Cómo olvidar el famoso clásico She Works Hard for The Money, canción que rindió homenaje a las mujeres trabajadoras y que marcó un hito en la historia de la música al ser el primer video de una artista negra estrenado en MTV.