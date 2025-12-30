Comienza la etapa de solista de Leire Martínez tras su retiro de La Oreja de Van Gogh

En España todos hablan (y esperan) el regreso de Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh. Justo este 31 de diciembre el grupo estrenará en el tradicional especial de Nochevieja que ha preparado RTVE para despedir el año el estreno de su nueva canción. Mientras eso pasa, Leire Martínez, quien había la vocalista del grupo durante los últimos años, inició su carrera como solista y ya incluyó a Colombia en su primera gira de conciertos. Acaba de confirmar su llegada al país para el próximo el 14 de mayo de 2026 en Medellín y el 15 de mayo en Bogotá, con su gira debut en solitario: Aquella Niña Tour. Este anuncio llega acompañado del lanzamiento de Historias de aquella niña, un álbum que explora temas como la memoria, la identidad y la resiliencia emocional, consolidando su crecimiento artístico tras una carrera ya reconocida tanto en Europa como en América Latina.

Tras años al frente de una de las bandas más influyentes del pop en español, la transición de Leire a solista representa un renacer creativo que combina experiencia, sensibilidad y audacia. Historias de aquella niña, que verá la luz el 20 de febrero de 2026 bajo Sony Music, incluye colaboraciones destacadas y sencillos que ya están marcando tendencia en playlists internacionales, mostrando una identidad sonora propia y madura. Para este tour, Leire ha creado un repertorio dinámico donde sus nuevas composiciones se entrelazan con versiones reinventadas de los grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh. Con una puesta en escena impactante y una narrativa musical que fluye con naturalidad, el show llevará a los asistentes en un viaje emocional desde el primer acorde hasta el último aplauso.