De estrella de la tele juvenil a reguetonero

Lionel Ferro es una de las grandes estrellas de la televisión juvenil en América Latina, gracias a la serie de Soy Luna, de Disney Channel.

En la producción, en la que no solo actuaba, sino que cantaba y bailaba, personificaba a Nico, uno de los roles centrales de la historia.

Además de actor y youtuber ahora se estrena como cantante de reguetón con la canción Te elegí a ti, que está dedicada a su novia, la modelo argentina Amira Chediak, que acaba de ser madre.

El artista grabó la canción en Medellín, desde donde quiera lanzar su carrera en el movimiento urbano, de cierta manera siguiendo los pasos de su ídolo Nicky Jam.

Por el momento no cierra las puertas para regresar a la actuación, al mundo que lo dio a conocer como artista y que lo llevó hacia la música.

Vive un momento especial en su vida, acaba de ser padre, justo cuando lanza su carrera en la música con un tema dedicado a su novia.

¿En qué momento decide lanzarse como cantante?

“Empecé a cantar profesionalmente en Soy Luna, fue todo un desafío porque ahí interpretaba pop, una onda que no me gustaba, y luego abrí mi canal de Youtube en el que subía videos con covers de reguetón con mi sello personal y me di cuenta de que a la gente le gustaba. Seguí creando y me llegó la propuesta del sello Codiscos para hacerlo más profesional, la idea me entusiasmó mucho”.

¿Por qué escogió reguetón?

“Siempre me gustó el género, en especial ahora que está superexpandido y se mezcló con algo más romántico, porque antes era solo bailable, ahora también es para escuchar. Buscaba una canción romántica, con una letra sana y linda para todos los públicos, soy fanático del reguetón desde que Daddy Yankee salió con La Gasolina”.

¿Cierra las puertas a la actuación?

“Tengo las puertas abiertas y hay tiempo para hacerlo. Actuar me gusta mucho, no quiero dejar de lado esa faceta, también me gusta dirigir y escribir y más adelante me encantaría hacerlo. Lo que estoy haciendo ahora va de la mano de todo eso. Ahora estamos enfocados en la música”.