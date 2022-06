Shakira no necesita hablar en público de sus romances, sus canciones lo dicen todo: Antología, Tú, Día de enero, Lo que más, Me enamoré y Loca son ejemplos.

Si hay algo que los seguidores de la artista barranquillera han recordado en redes sociales por estos días, por la noticia de su separación de Piqué, son todas las “tusas” que Shakira ha ayudado a pasar por cuenta de sus decepciones amorosas.

Además, se debate en redes que la colombiana saca sus mejores canciones en momentos como los que quizá esta viviendo por estos días.

“Yo solo le pido a esta nueva ruptura que Shakira vuelva a sacar un álbum de canciones desgarradoras fruto de la decepción. Voz rota y guitarra acústica”, dice la usuaria @evachurches y, mientras @AlexDitta se pregunta: “Yo aquí pensando mientras escucho ‘Sombra de ti’ si Shakira escuchará sus canciones tanto como los fans pasando la tusa por ella”.

Silencio, ¿por ahora?

Si habrá canciones a la vista tras esta situación es aún prematuro, pero si al armar el rompecabezas de esta historia se comprueba que la crisis de la pareja lleva cerca de tres mese, debe haber alguna melodía guardada en un cajón, aunque algunos aseguran que su más reciente sencillo con Rauw Alejandro, Te felicito, está dedicada a Piqué, o por lo menos se ajusta, como anillo al dedo, a toda esta tormenta: “Esa filosofía barata no la compro/ Lo siento, en esa moto ya no me monto/ La gente de dos caras no la soporto( Yo que ponía las manos al fuego por ti/ Y me tratas como una más de tus antojos/ Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos/ Los tengo rojos de tanto llorar por ti”.

Y si bien sus canciones son parte de un acto creativo, en las que debe haber mucho de imaginación y ficción, Shakira ha acompañado muchas tusas y también amores con sus canciones. Hicimos un recorrido por esas que sí parecen tener nombre fijo.

Antología - 1995