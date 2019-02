¿Luisa Fernanda W lanza nuevo cover?

La letra cambia un poco, pero el coro es el mismo de Soraya, que de seguro usted reconoce: “De repente en mi vida, hay algo que me tiene confundida y no lo puedo evitar, puedo intentar conservar el asombro hasta el final”.

“Tantos mensajes, tantas notas de voz. No quiero dejar de ser una pero que seamos dos. Me encanta verte pero sabes que odio decirte adiós. La mejor hora del día es cuando estoy con vos. Dicen que en este siglo se extinguó el amor pero qué conexión la que hay entre tú y yo. Un beso tuyo es el problema y también la solución. Mis ojos son ciegos a todo excepto a tu corazón...”

Recientemente la celebridad de Youtube ha sido el foco de atención por la trágica muerte de su pareja hace una semana.

Desde ese día sus mensajes en redes sociales lo recuerdan y al parecer con este lanzamiento quiere volver a homenajearlo. Este fue el último mensaje que dejó en estas plataformas: “En los días donde el corazón llora y el alma se desgarra, más me doy cuenta del amor de Dios. Él siempre está con nosotros para darnos su alivio. Dios no quiere ver a sus hijos llorar, no es el causante del sufrimiento del mundo, Des el amor que sobre pasa cualquier ley de entendimiento. Tú solo háblale en tus oraciones, sé amigo de Dios, y poco a poco entenderás cada situación de tu vida. Y no, no estoy tan fuerte como parezco, es Dios quien me da calma Y entendimiento....”