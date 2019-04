¿Cómo conquistó Maluma a Madonna?

El 20 de agosto de 2018 Maluma no podía estar más feliz, iba a presentarse en los Mtv Video Music Awards, la ceremonia de entrega de galardones musicales más importante después de los Grammy y los American Music Awards, con una relevancia en la industria indiscutible; un escenario por el que solo había pasado una persona colombiana hasta ese día: Shakira. Así, Maluma se convertía en el segundo latino en cantar una canción en español en esa entrega.

Antes de que conquistara al público con su ritmo, cantando Felices los 4, coincidió con la reina del pop en el camerino. Mientras a ella le terminaban sus trenzas y quedaba lista para pararse frente a la audiencia y dar un discurso en honor a la fallecida reina del soul, Aretha Franklin, y por el cual fue duramente criticada, le hablaba a Maluma mientras lo tomaba de la mano.

(Lea aquí Así reaccionó Maluma al escuchar Medellín, su canción con Madonna)

De esa corta reunión que alguien registró en video solo se alcanza a escuchar que ella le dice: “ten un gran show”.

Por supuesto, el cantante compartió ese momento con sus seguidores, subió una foto mientras Madonna, vestida con joyas berber (de Marruecos) lo miraba a los ojos y le hablaba. Él describió el instante: “Me echó la bendición y me dijo que estaba listo para el próximo nivel... Love you Queen you’re such an inspiration (te quiero reina, eres una inspiración)”.

Casi ocho meses después se conoce qué sucedió después de ese día, cómo Madonna terminó colaborando con un artista paisa y poniéndole a una canción suya: Medellín.

En una entrevista exclusiva con la disc jockey de Apple Music en Londres, Julie Adenuga, de la que se ha conocido poco hasta ahora, la reina del pop reveló los detalles.

“Fue muy dulce”, cuenta la cantante, refiriéndose al día que se vieron en los Mtv. Al día siguiente, Maluma le envió flores con una nota que decía que había sido un gran honor conocerla. Ese gesto fue encantador para la reina del pop.

Luego, el manager de Maluma le dio a conocer al equipo de Madonna las intenciones que él tenía de colaborar con ella musicalmente. “Así que se lo conté a Mirwais (su productor amigo) y comenzamos a escuchar su música más de cerca, todo su reguetón”, contó la cantante estadounidense. Mirwais y ella pensaron que el estilo era ligeramente diferente comparado con lo que ella hace, pero que tenía cierta conexión, sobre todo con Madame X, su décimo cuarto disco que saldrá el 14 de junio. Entonces comenzaron a hacer música.

“Él empezó comentando, añadiendo cosas y eventualmente entramos al estudio juntos. Fue tan bueno trabajar con él... Tranquilo, abierto, cálido, generoso, no se iba del estudio hasta que el trabajo estuviera listo; lo adoro, tiene una gran ética de trabajo, solo tengo cosas buenas para decir de él.

El resultado: dos canciones: Medellín, cuyo audio ya cuenta con más de dos millones de reproducciones en YouTube y es tendencia, y Bitch I’m loca, un tema que se podrá escuchar cuando salga el álbum en menos de un mes.

Para Madonna, Medellín representa su regreso a la música después de cuatro años cuando lanzó Bitch I’m Madonna, el último sencillo de su álbum Rebel Heart. Para Maluma, es el resultado de su trabajo, algo que le sacó lágrimas cuando en un carro escuchó la canción en la radio.