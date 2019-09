Manuel Medrano inventó su propio género musical

Tras una pausa de casi dos años sin presentar nuevas canciones, Manuel Medrano regresó al panorama musical con el sencillo Buena, un tema que se salió del esquema tradicional de su discografía.

En este tiempo estuvo metido de lleno en la promoción de su primer álbum, con presentaciones en diferentes partes del mundo. El cantante cartagenero, ganador de dos premios Grammy, estuvo de paso por Medellín, donde habló de su nueva producción, que estrenará en 2020.

La producción de Buena fue lograda gracias a Mosty y Rafael Arcaute, quienes además llevaron la batuta del sencillo sumando experiencia y calidad en el sonido obtenido, la composición de la canción también cuenta con la participación de Feid y la masterización estuvo a cargo de Dave Kutch (John Legend, Charlie Puth, The Killers).

¿Cómo ha sentido este retorno con la canción Buena?

“Muy feliz de regresar, aunque siento que nunca me fui, con el primer disco giramos por varios años y entre 2018 y 2019 estuve, literalmente, metido en el estudio trabajando en mi segundo álbum, que lo vamos a lanzar en 2020. Han sido días de mucho trabajo, bastantes conciertos y de preparación del nuevo disco. Todo un sueño poder lanzarlo”.

¿Tras el éxito de su primer trabajo discográfico siente la presión de superarse a sí mismo con el segundo trabajo?

“No siento presión con respecto a mi trabajo y mi música, esto no es un trabajo para mí, no me genera ningún tipo de estrés ni presión. Hago música como un regalo para la gente y son ellos los que toman ese regalo o no. El nuevo disco será totalmente diferente al primero y eso es lo que le va a dar importancia y relevancia a primer disco, siento que ese es el reto del artista, hacer obras distintas, no me imagino a un pintor haciendo todos sus cuadros iguales. Es nuestro deber poner a la gente a sentir cosas, ponerles los pelos de punta, a que les guste o no lo que hagas”.

¿Cuál es la apuesta con ese álbum?

“El reto real es salir de mi zona de confort, este disco fue muy emocionante grabarlo, lo hice con diferente productores, en distintas partes del mundo, con música fuera del foco de mi estilo, buscando otros géneros que también me han gustado y que en el primer disco no tuvieron cabida y que ahora me voy a satisfacer haciendo música nueva”.

¿Cómo define su estilo, sus canciones?

“Tuve una discusión conmigo mismo cuando decidí encaminarme en la carrera de artista, no quería encasillarme en ningún género, así que inventé uno propio, el pop fundido, que es todo lo que tiene que ver con el pop y la música que me gusta”.