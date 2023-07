Luego, en el 2011, publicó una continuación Duets II, en el que contó con la participación de John Mayer, Sheryl Crow, Queen Latifah, Norah Jones, Natalie Cole, Faith Hill, Mariah Carey o Carrie Underwood, entre otros.

En esa oportunidad el disco entró “directo a lo más alto de la lista Billboard, de modo que Bennett logró tanto su primer disco en ser número 1, como su primer álbum en debutar en esa posición, obteniendo además el título del cantante vivo de más edad que debuta en el top 1 de la lista. Al igual que sucedió con el anterior disco de colaboraciones, Duets II, se hizo con el galardón al Mejor Álbum Pop Tradicional en los Premios Grammys 2012”, añadieron en la revista.

Los duetos más famosos de Tony Bennet son:

The Very Thought of You con Paul McCartney