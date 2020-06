La salsa colombiana despide hoy a una de las voces más tradicionales del género que alguna vez cantó Al corazón no se amarrá / al corazón no se le acelera / no se le pone guardaespaldas / déjala que siga, déjala que siga.

Es la letra de Un caso social, canción del Grupo Niche que interpretó Roberto “Joe” Urquijo entre 1985 y 1986. El cantante falleció esta madrugada en Barranquilla.

Urquijo había sido internado hace siete días, según narraron algunos amigos del artista en redes sociales murió por...