Después de siete años, Fito & Fitipaldis presentaron este viernes su nuevo álbum ‘Cada vez cadáver’. “Yo quiero salir a tocar y que la gente esté de pie, y que pueda pasarlo bien, y que no esté más seguro en su casa. Que no pague para ver un concierto mío y que esté deseando llegar a casa para darse gel y meterse en la ducha, llamadme loco”, ha subrayado Fito Cabrales.

Durante la rueda de prensa, que ha conducido el periodista Iñaki López, ha asegurado que “no hay nada en el mundo como hacer canciones. “Ni ser director de Pfizer o AstraZeneca”, ha bromeado.

Respecto a la espera de siete años, ha comentado: “Tengo dos teorías por las que he tardado en escribir. Una es porque creo que es parte de la composición, el no hacer nada. Y luego hay otra, que quizás cobra más peso desde hace unos años, yo no sé componer y llevar una vida normal, y seguir siendo el padre de mis hijos. Me enfrento a un dilema”.

El nuevo álbum está producido por Carlos Raya y cierra sus singles con la versión de ‘Transporte’ de Jorge Drexler. “Cualquier músico de este país, de muchos países, admira a Jorge Drexler porque es extraterrestre. Está en otro mundo, lo hace todo demasiado bien”, ha afirmado en cantante de Fito & Fitipaldis.