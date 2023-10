Los Rolling Stones lanzan este viernes Hackney Diamonds, su álbum más coherente en 45 años, con un elenco de estrellas, energía renovada y algún golpe de marketing. Hackney Diamonds (Cristales rotos al traducir del argot inglés) es su 24º álbum de estudio y el primero con canciones originales en 18 años. Le puede interesar: Barcelona de España lucirá en su camiseta el logo de los Rolling Stones ¿Cuándo fue la última vez que esta icónica banda, que nació hace 61 años, lanzó un álbum honesto a juicio de la crítica?

Las opiniones difieren. Para Philippe Manœuvre, crítico de rock francés y gran conocedor de la banda, hay que retroceder hasta 1978, con Some Girls, que contenía el clásico Beast Of Burden. “Desde Some Girls, los Stones han lanzado discos un poco apresuradamente”, afirma este crítico en conversación con la AFP. Este nuevo álbum rezuma rhythm ‘n’ blues, pero sin alcanzar la altura de Beggars Banquet (1968), Let it Bleed (1969) o Exile On Main St. (1972). La novedad más destacable, la participación de Paul McCartney, miembro fundamental de los Beatles, que toca el bajo por primera vez con los Stones en Bite My Head Off. La supuesta rivalidad entre los Stones y los Beatles, una jugada de marketing, nunca existió realmente. Paul McCartney y John Lennon, de hecho, cantaron los coros en la canción “We Love You” de los Stones en 1967. “Paul y yo siempre hemos sido amigos”, resume Mick Jagger a sus 80 años.

Los invitados La contribución de McCartney es evidente, al igual que la voz de Lady Gaga en Sweet Sounds Of Heaven, con inspiración gospel, aunque sin alcanzar la estatura de la cantante de soul Merry Clayton, que prestó su voz a la joya Gimme Shelter en 1969. Angry fue escogida como el primer sencillo del álbum, una canción de estribillo fácil. La presencia de Stevie Wonder en los teclados en Sweet Sounds Of Heaven es muy discreta, al igual que Elton John al piano en Get Close (donde se escucha más al saxofonista James King, un músico menos conocido). El toque de Sir Elton aparece de manera más evidente en Live By The Sword.