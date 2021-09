Por su parte, Lil Nas X causó sensación en la alfombra roja con un vestido lila largo recubierto de lentejuelas y sobre el escenario deslumbró quitándose capas hasta quedarse en unos bóxers de purpurina, interpretando “Industry Baby” junto a Jack Harlow y después su premiado “Montero (Call me by your name)”

"Yo crecí viendo estos premios y estar nominado, subir a la tarima... es una combinación de emociones. Yo sé que no estoy solo en esto, muchos de mis colegas están locos por ir a cantar y que la gente pueda disfrutar sus canciones", aseguró el artista, que no ha parado de trabajar estos meses.

Por su parte, Leslie Grace, la estrella de origen dominicano del musical "In the Heights", que fue presentadora esta noche, adelantó que sacará una canción llamada "Bachatita" al final de este mes: "Estoy muy emocionada por este tema, no he sacado música en mucho tiempo y sé que los fans han estado esperando".

"Me encanta que esta noche tengamos tantos artistas latinos representando nuestra comunidad, y con excelencia", agregó la artista en "spanglish" y declarándose fan de Ozuna y Camila Cabello, quienes protagonizaron dos de los "shows" más espectaculares de la noche.

Cabello, que hoy se alejó de los medios, llenó de sabor latino el escenario con "Don't Go Yet", un adelanto de su nuevo álbum "Familia", en el que se adentra en sus raíces cubanas, y se movió por el escenario a ritmo de salsa acompañada de bailarines que desplegaron una coreografía flamenca.

Por su parte, y aunque no estuvo presente tras su espectacular debut de 2019, la española Rosalía fue quien se llevó el galardón de la categoría latina por el videoclip de "Lo Vas a Olvidar" junto a Billie Eilish, que se impuso a favoritos como Bad Bunny, Maluma o Shakira, también ausentes.