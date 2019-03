Ella es Pedrina, una cantante que estará en Estéreo Picnic

Ella es Pedrina y es una de esas mujeres a la que no es complicado distinguirla, el oído escucha y el cerebro lo sabe: “Esa es”.

Se dio a conocer como parte del dúo Pedrina y Río, un proyecto de música independiente. En ese entonces se veía distinta, tenía el pelo negro y capul. Quiso un cambio y en 2018 decidió publicar su primera producción como solista, Prisma, y buscó que esa fuera su nueva carta de presentación: desde la sensual Hoy, hasta la melancólica Quisiera o la más caribeña Adiós o la dulce Háblame.

“Prisma tiene ese nombre porque son nueve canciones por colores. No me interesa fijarme en un único género musical, el pop permite una gran flexibilidad frente a ritmos y géneros y me permite experimentar con varias corrientes”.

La mayoría de las canciones las escribió ella. Contó con la producción de un titán como el británico Richard Blair (Sidestepper) y también de Julián Salazar (Mitú).

Según Pedrina, los sencillos están relacionados al amor de alguna forma. Contó con la participación de otros artistas como Martina La Peligrosa en su primer sencillo Hoy y en Inevitable invitó a Juan Ingaramo.

“Es el tema que más me interesa desde diferentes puntos de vista”. Importante, por ejemplo, habla del amor entendido desde la familia o una relación sólida de pareja. “De esa relación que va superando las etapas previas como el enamoramiento, el coqueteo y el cortejo. Cuando llevas varios años con una persona que amas”. La historia detrás está en su propia vida. Lleva tres años casada y a su esposo es a quien más canciones le ha escrito. “Por más que la relación ya lleva tiempo, el amor fluye y si uno es capaz de cultivarlo y cuidarlo, lo único que hace es fortalecerse y crecer”.

Aunque claro, hay canciones que hablan del desamor y que pueden aplicarse a otras situaciones. Esa es la gracia del prisma, poder ver distintos colores a través de un mismo elemento, esta vez la música.

Dejar el nido

A pesar de los comentarios pesados que recibió cuando decidió emprender su carrera en solitario, porque había gente que no pensaba que ella fuera capaz de sacar adelante un proyecto, asegura que ha sido la experiencia y el periodo más gratificante de su carrera.

Cuenta que lleva 15 años bajo la sombrilla de diversas agrupaciones, así que el verdadero reto fue mostrar que era una artista completa.

“A veces la gente piensa que cuando hay una voz femenina liderando una agrupación es porque es una voz bonita o simplemente es un rostro agradable”, dice. Pero se ha demostrado así misma que da la talla a nivel de composición, arreglos y hasta en la parte artística de su proyecto.

Hay que añadirle a todo eso el hecho de que es independiente, no cuenta con el respaldo de una gran disquera, así que todo lo que desarrolla es con su impulso y disciplina.

Ahora cree tener sus prioridades más definidas, aunque en cierta parte es como empezar de cero. Se siente más fuerte y sabe que puede sacarlo adelante.

Componer con un amigo

Dos de los temas del álbum fueron escritos en coautoría con Río, su antiguo compañero en la música. Decidieron romper el grupo con el que se dieron a conocer, Pedrina y Río, porque querían tomar otros rumbos. No hubo una despedida en malos términos.

“Ya veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, así que no tiene por qué haber diferencias en esos procesos, fue muy similar. Algo bonito en este disco es que esas dos canciones son una grata despedida de ese proceso que vivimos juntos”.