El argentino Pedro Aznar se junta este jueves con la Orquesta Filarmónica de Medellín para un concierto filarmónico: sus grandes éxitos se escucharán en versión orquesta.

Será un momento para cantarle a estos temas que han estado en la discografía del artista: el amor, el desamor, los sueños, la vida misma. Estarán sus canciones y también otras que hizo junto al músico Charly García, con quien formó en 1978 la banda Seú Girán, en compañía de David Lebón y Oscar Moro, y que muchos consideran una banda hito en la historia musical argentina.

Si bien es considerado un virtuoso de la guitarra y del bajo, porque él toca varios instrumentos incluyendo el piano, en este espectáculo se concentrará en cantar. Habrá alguna sorpresa, sin embargo.

Para muchos músicos un sinfónico es como un rito de consagración. ¿Qué valor encuentra en el formato sinfónico?, ¿qué ganan las obras de Pedro con una orquesta de 70 músicos?

“Hay una revaloración intrínseca en repasar toda una obra en ese formato, como si se reescribiera todo en tinta de oro. Asociamos la música orquestal con ‘la gran música’, y para cualquier autor es un honor y un halago ver su trabajo en esas vestiduras. En mi caso personal, mucho de lo que he escrito tiene ya, desde la base, la intención de lograr una sonoridad completa desde los instrumentos habituales en una banda de rock o una agrupación de jazz. Es emocionante ver ese material interpretado por tal cantidad de músicos, con una tímbrica tan variada y rica”.

De una carrera tan amplia ¿con qué criterio se escogen las canciones que van a hacerse en un formato sinfónico?, ¿qué tienen en común?, ¿son un recorrido a lo largo de su carrera o están más concentradas en algún periodo?

“La intención es la de cubrir un espectro amplio de mi repertorio a través del tiempo y, a la vez, incluir lo más representativo y lo que mejor pueda llevarse con el lenguaje orquestal. Un poco como armar una lista de canciones que le dieran una semblanza lo más completa y emocionalmente contundente de mi trabajo a alguien que lo oyera por primera vez, y que sorprendiera con nuevas lecturas a quien ya lo conoce bien”.

Además del Pedro Aznar solista, ¿qué canciones y qué referencias se va a encontrar el público al sonido del rock argentino, a Charly, a Spinetta?

“Además de lo mío, habrá algunas canciones que compusimos junto a Charly, como Tu amor o Mientes, y uno de mis aportes compositivos a Serú Girán, A cada hombre, a cada mujer”.

¿Y qué otras influencias (del rock británico o americano, del jazz, hasta de la música del cine) vamos a percibir esa noche?

“Una de las canciones que haremos, Si no oigo a mi corazón, la escribí para la película No te mueras sin decirme adónde vas, de Eliseo Subiela. También estará el clásico de los Beach Boys God only knows (Solo Dios sabe), que versionamos con García en el álbumTango 4. El rock y el jazz atraviesan todo lo que hago, así que ese aire va a estar presente todo el tiempo”.