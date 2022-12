¿En algún momento visualizó lo que hoy está viviendo?

“Puedo decir que un abrir y cerrar de ojos pasaron 15 años, pero me siento muy agradecido, porque miro hacia atrás y puedo decir que valió la pena apostarle a este género que tanto me apasiona, valieron la pena tantos trasnochar y tropiezos, de tocar puertas y que no me las abrieran,

Cuando comencé el género no era no la tercera parte de lo hoy es, era vista como música de borrachos, de gente inculta y ahora es aspiracional.

Significa que ese trabajo inicial dio muchos frutos, que aportamos nuestro granito de arena a la historia de la música popular colombiana”.