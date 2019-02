Por Puerto Candelaria soplan vientos de cumbia

Que regresen a los oídos canciones como Yo Me Llamo Cumbia, Momposina, Pepe, El Pescador y La Vaca Vieja, es remontarse a un capítulo que definió a la cultura colombiana. La cumbia, un lenguaje musical que ha conectado a Latinoamérica por décadas, vuelve a ser el eje que define el nuevo trabajo de Puerto Candelaria.

Yo Me Llamo Cumbia es un trabajo que no solo plantea volver a los clásicos, sino presentarlos de otra manera y con voces que no acostumbran interpretar ese tipo de canciones. Entre esas voces invitadas están Machita Galán, cantante flamenca, Catt Calle quien usualmente interpreta soul o Ciencia (Susana Pineda), quien se desenvuelve en el jazz.

“Esta música, así sea la de nuestra tradición, en su momento fue controversial”, dice el artista y productor Juancho Valencia, creador de Puerto Candelaria y quien además se encargó de los arreglos y la producción del disco. “El homenaje real a esos compositores es que esa música tenga esa alma de exploración y de búsquedas como sucedió en sus momentos, porque eran fusiones que rompían con tradiciones”.

Construyendo la cumbia

La nueva producción de Puerto Candelaria es el resultado de una propuesta de Peer Music, una editora de música independiente, que desde los cuarenta y cincuenta ha ido recogiendo los derechos de aproximadamente 100 mil canciones, entre ellas las cinco que reinterpretó el grupo en este álbum.

Crear esta obra fue un proceso de juntar técnicas, grabar instrumentos acústicos con alta tecnología pero también en cinta, además regresar al contrabajo en vez del bajo eléctrico.

Así mismo fue un proceso complicado en su construcción musical: “orquestar una cumbia es algo muy difícil de hacer, es muy complejo, pero me he preparado toda la vida para hacerlo”, dice.

“Desde pequeño he tenido una mezcla de amor y aprecio muy grande por la cumbia orquestada colombiana y el estudio de ella” y por eso lo han llamado el Lucho Bermúdez del siglo XXI en más de una ocasión.

El primero de muchos

Este disco hará parte de un proyecto más amplio y ambicioso, una serie de álbumes que tienen como propósito hablar de la “literatura de las cumbias orquestadas en Colombia”, cuenta el ganador del Premio Latin Grammy.