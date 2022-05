No muchos cantantes pueden contar una historia de 60 años de carrera, esa es toda una vida encima de los escenarios. Pero Miguel Rafael Martos Sánchez, conocido en el mundo artístico como Raphael, se da el lujo de celebrarla con su público, en vivo.

El artista, nacido en Linares, (Andalucía, España) presenta hoy en el Teatro de la Universidad de Medellín su Tour Raphael 6.0, con el que conmemora 60 años sobre los escenarios.

El pasado 10 de marzo se presentó en Bogotá en su gira RESinphonico y como su energía es inagotable ha venido presentándose en países como Ecuador, Chile, Uruguay, Costa Rica y Argentina con ambas giras: RESinphónico y Raphael 6.0.

Estos encuentros aplazados por la pandemia ubican al artista, que hoy cumple 79 años, frente a ese público que lo ha seguido desde hace tantos años.

El concierto de esta noche en Medellín traerá las canciones que componen su último disco, Raphael 6.0, que incluye las melodías que siempre quiso cantar (de Camilo Sesto, Rocío Jurado, Francisco Céspedes o Violeta Parra), así como las grandes “joyas de la corona” de su repertorio como Yo soy aquel, Escándalo, Que sabe nadie, En carne viva o Estar enamorado.

EL COLOMBIANO conversó con Raphael hace dos años, justo antes la cancelación de sus conciertos en América Latina por la pandemia.

Allí contó que seguir de gira es para él un aliciente: “La verdad siempre he sido recompensado con el amor del público, que me quiere demasiado. Es precioso sentir que le gente te quiere pese a que los años corren. Un artista no debe acostumbrarse a eso, es algo tan maravilloso que si no trabajas, estudias y cada vez cantas mejor puede ser un momento efímero”.