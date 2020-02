Como la nueva de Residente, esas canciones que son confesiones

René se llama la canción, René se llama él. Es el famoso exvocalista de Calle 13 y como Residente lo conoce la mayoría. Este sencillo lleva menos de 24 horas de su lanzamiento y se ha mantenido como tendencia en Colombia. El artista dijo que al lanzarla volvía a ser “René” y precisó que esta canción es el tema más importante en su vida personal y componerlo le ayudó en un momento muy difícil.

“Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho”, “el estrés me tiene enfermo, hace 10 años que no duermo”, “el concierto está lleno pero yo estoy vacío”, “A veces ya no quiero estar aquí, me siento solo aquí, en el medio de la fiesta quiero estar en donde nadie me molesta”, son algunas de las confesiones que han impactado a sus seguidores.

Uno de los artistas más creativos y polémicos de la movida musical latinoamericana abrió su corazón, “esta canción me ayudó a salir de un lugar en donde no quería estar. Necesitaba volver a mi pueblo, a mi casa, a encontrarme con mis amigos, necesitaba volver a ser yo”, dijo.

Como René hay varios ejemplos de que la música puede ser una catarsis para los artistas, momentos en que confiesan sus penas, miedos y dolores más profundos.

Diego Londoño, crítico de música y locutor de Radiónica Medellín, considera que esa catarsis es personal pero que el poder que tiene el arte y la música es transmitirla a otras personas que estén sintiendo algo similar, “creo que sí es para ellos, porque los artistas y los músicos y sobre todo los compositores tienen como salvación revelar todas las verdades a través de lo que mejor saben hacer, así como un escritor lo hace con sus libros, así como una bailarina con su baile, pero es un mensaje de doble vía en la que otras personas se pueden ver identificadas y creo que ese es el poder del arte”.

Dan Reynolds, de la banda Imagine Dragons, utiliza esa canción con la que confesó su depresión, Demons, para hablar del tema abiertamente en sus conciertos. En un show en Chile dijo hace dos años: “Nuestros jóvenes alrededor del mundo son diagnosticados con depresión y ansiedad. No lo están inventando. Es algo real, yo fui diagnosticado con depresión algunos años atrás, ha sido parte de mi vida, pero nunca me detuvo para hacer lo que he querido hacer en este mundo. (...) Todo mejora, hay luz, habla con un amigo, con algún miembro de la familia, con un terapeuta si puedes, no es algo de lo que debas sentir vergüenza” y continúa con el desgarrado relato, hecho música, de esos demonios que se esconden dentro de sus ojos.

Demi Lovato es otra artista recurrente a la hora de confesar sus emociones con sus canciones. Hace poco, en la entrega de los Grammy cantó su más reciente lanzamiento, Anyone, en el que interpretó con lágrimas que “se sentía estúpida cuando cantaba porque nadie la escuchaba”. Y como esa tiene otras canciones como Sober, uno de los más personales que sacó a la luz y que habla de su adicción al alcohol y la sobriedad o con Skyscraper en la que narra su camino de vida tras salir de rehabilitación.

Otras confesiones son más rebeldes, como la de Amy Winehouse con Rehab en la que insistía que no necesitaba rehabilitación a pesar de que muchos le insistían. Londoño trae a la memoria la canción Bazureta, del rapero español Kase O, “habla bien duro de su depresión”. También están Christina Aguilera, Depeche Mode y en lo local, Alcolirykoz.

La música como catarsis les ha dado una mano. Escuche en esta playlist esas confesiones que ellos han hecho con sus melodías y que a muchos han movido emocionalmente.