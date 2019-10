Convocatoria para duetos y compositores en el Festival de Música Colombiana

Dentro de las actividades del cumpleaños 469 de Ibagué, este viernes 11 de octubre, en el Parque Murillo Toro de la Ciudad Musical se realizará el lanzamiento oficial de la Convocatoria del Festival de Música Colombiana en su versión número 34 con una tradicional serenata que iniciará a partir de las cinco de la tarde.

En este evento, organizado por la Fundación Musical de Colombia, se contará con la participación de la emblemática Orquesta de Lucho Bermúdez, los Duetos del Tolima ganadores del título ‘Príncipes de la Canción’, Entre Cantos, Rojas y Mosquera y Lara y Acosta, así como la solista Bibiana Barreto y al cierre el Dueto Fernando y José, quienes recibirán un reconocimiento especial.

El festival se realizará del 16 al 23 de marzo del próximo año en la ciudad musical de Colombia. La imagen oficial del evento es un óleo de la autoría del maestro bogotano Jaime Andrés Osorio Montañez que tiene como título Zajana, que en lengua muisca significa huella y que para este caso es Huella de Vida, que surge de las huellas que deja la sierra al cortar el árbol. De ahí, la frase emblemática.

Aunque el proceso de la convocatoria nacional inició el pasado primero de septiembre, esta serenata dará el punto de partida oficial para inscribirse en el Festival de Música Colombiana 2020 en el que se rendirá homenaje al departamento de Antioquia a través de dos de sus más insignes compositores: los maestros Héctor Ochoa y John Jairo Torres de la Pava.

A los interesados en información adicional sobre la Convocatoria Nacional 2020 en www.fundacionmusicaldecolombia.com encontrarán no solo las bases reglamentarias del 26 Concurso Nacional de Duetos ‘Príncipes de la Canción’ y 23 Concurso Nacional de Composición Leonor Buenaventura, si no que además podrán conocer otras posibilidades de participación como corresponde al Concurso Departamental Cantalicio Rojas y los diferentes Encuentros Nacionales de Niños, Universidades y Regiones. La inscripción no tiene ningún costo.

