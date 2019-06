¿Se reconciliaron Taylor Swift y Katy Perry?

Este lunes 17 de junio y desde muy temprano, Taylor Swift presentó el video de su nuevo sencillo You Need to Calm Down.

En coincidencia con el anuncio de su séptimo álbum, Lover, que sale en agosto, la estrella pop lanzó el pasado jueves el tema “You Need to Calm Down” (tienes que calmarte), en el que se dirige a sus detractores pero también critica a quienes agreden a la comunidad LGBTI, pero solo hasta ahora compartió el video oficial.

Este se convirtió en tendencia en las redes sociales no solo por el tema LGBTI sino también porque en las escenas aparecen personajes como Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds y, Katy Perry, entre otros, lo cual generó buenos comentarios en redes. Esa última aparición ha generado todo tipo de comentarios ya que ambas artistas se han mostrado públicamente como rivales, desde hace 6 años.

En el clip vemos como haciendo referencia a su atuendo durante el MET Gala, Perry aparece vestida de una hamburguesa, mientras que Taylor la abraza luciendo un atuendo de un paquete de papas a la francesa.

Todo parece indicar que las artistas limaron asperezas, ambas comparten la imagen en sus redes sociales con la frase: “Una comida feliz”.

Rupaul, Todrick Hall, Laverne Cox, Jesse Tyler Ferguson, Adam Lambert, Hayley Kiyoko y los integrantes de la serie de Netflix‘Queer Eye’ (Bobby Berk, Karamo Brown, Jonathan Van Ness, Antoni Porowski y Tan France), son otros de los rostros más reconocibles de la comunidad LGBTI de la televisión y la música que también aparecen en el particular video.

El video suma más de un millón de visitas en sus primeras horas de reproducción.