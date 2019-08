“Si no fuera por Colombia la salsa estaría caída totalmente”: Willie Colón

Gracias a su voz, temas como Gitana, El Gran Varón, Idilio o Talento de televisión , por solo mencionar unas cuantas, se han convertido en himnos, no solo de la salsa, sino de la música latinoamericana.

“En nuestros tiempos, nosotros mismos componíamos y grabábamos las canciones, eran letras de gente del barrio, no de grandes poetas o escritores. Hoy en día, lo que están usando son poemas o baladas refritas, con palabras muy rebuscadas. Otra razón es que ahora todas las canciones se parecen, es más de lo mismo, cuando en nuestro tiempo, hablo por mí, procurábamos que cada tema tuviera un concepto totalmente diferente a los del mismo álbum o a los del pasado”.

“Antes no teníamos esa limitación de cuatro minutos por canción, uno escribía hasta donde le daba la gana, hacíamos números (temas) de dos minutos, también de ocho o más. Lo que pasa es que el negocio fue cambiando y la radio limitó a que las canciones no pudieran pasar de ese tiempo, por ejemplo los arreglos de El Cantante 0 Periódico de ayer tenían interludios largos, ya no hay tiempo para eso, como para que tampoco los músicos se destaquen y hagan un solo (con un instrumento) bien hecho, eso es una de las cosas que uno extraña y que hace que los números sean tan cortos que parecen un jingle de televisión”.