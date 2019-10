The Mills sigue roqueando, 10 años después

Este jueves en la noche, la agrupación colombiana de rock The Mills se presentará en el Teatro CES, donde celebrará una década de carrera artística. De haber experimentado, crecido y seguir juntos. En Bogotá agotaron dos funciones en el Teatro Colón y esperan lograrlo también con esta fecha en Medellín.

“A veces no pensábamos que íbamos a llegar a cumplir 10 años juntos”, destaca Bako, voz líder de la banda, pero las cosas con el tiempo van tornándose cada vez más serias. A pesar de que sus integrantes han tenido momentos para crear música con otros proyectos, The Mills no ha dejado de componer y ha permitido que si hay problemas, “todos se resuelvan en el escenario”.

“Esto es una familia”, remarca Diego Cáceres, pianista del grupo. Su amistad ha hecho que siempre regresen al escenario y esta vez a celebrar que están dispuestos a reinventar su sonido.

Para la creación de A Tu Lado, uno de sus más recientes sencillos, la agrupación involucró a Icon (conformado por los productores Jowan y Rolo) para crear una canción con toques. Con otras como Cuando estés afuera, el grupo se apoyó en Bull Nene, quien ha escrito para otros nombres como J Balvin y Maluma.

Será un concierto en el que The Mills se unirá a ocho intérpretes de cuerdas y otro guitarrista para tocar canciones como Guadalupe y Amor Depredador. Desde 2016, cuando presentaron un acústico, no tenían una puesta en escena de este estilo. El elenco continuará su gira en Bucaramanga y Arauca (11 y 13 de octubre) y Neiva y Cali (25 y 26 de octubre).