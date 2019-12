Lo pillé en Twitter: por qué y porque

Por Juan David Villa, periodista y editor de textos

Por qué y porque

“Me pregunto porque filosofía es obligatoria”.

Miren lo que un espacio y una tilde pueden hacer. Tengan en cuenta esto: hay cuatro porqués en castellano, cuatro.

Con por qué preguntamos y con porque respondemos: “¿Por qué no viniste, socio?”. “Mano, porque no tuve tiempo”. Pero pilas que en español (castellano, es lo mismo aquí) preguntamos indirectamente: “Me imagino por qué no viniste: porque no te dio la gana, ¿cierto?”. Así que por qué no siempre aparece entre signos de interrogación.

Entonces, en el tuit la idea es esta: yo me hago preguntas porque fui “obligado” a ir al curso de Filosofía en el colegio (mayúscula por ser, justamente, un curso, una materia...). O sea, gracias a Dios tuve clase de Filosofía, porque gracias a ello soy crítico, preguntón. Pero sospecho que el tuitero quería, realmente, preguntarse por qué carajos la Filosofía (el curso) es obligatoria. Tomen nota: con por qué preguntamos y con porque respondemos, muchachos. De los otros dos les hablaré luego.

Curiosidades

¿Sabían que fornicar tiene que ver con las bóvedas?

Fornicar. Fornicar es tener sexo fuera del matrimonio. Así que su peso religioso es evidente (judío, cristiano, para más precisión). ¿Pero qué tiene que ver con una bóveda? Pues su relación con fornix, una construcción en forma de bóveda. Dicen que las prostitutas esperaban a sus clientes debajo de pórticos en forma de bóveda (los había en la vieja Roma del imperio) o, en fin, alguna estructura abovedada (en Roma, las prostitutas recibían a los clientes en lupanares