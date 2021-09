La película Memoria, grabada en Colombia y dirigida por el tailandés Apichatpong Weerasethakul, se estrenará en las salas de cine del país el próximo 30 de septiembre.

En ‘Memoria’, la actriz escocesa Tilda Swinton interpreta a Jessica, una mujer que no puede dormir desde que un fuerte ‘bang’ interrumpió su sueño al amanecer. Mientras visita a su hermana en Bogotá, se hace amiga de Agnes (Jeanne Balibar), una arqueóloga que estudia restos humanos descubiertos dentro de un túnel en construcción. Jessica viaja para encontrarse con Agnes en el lugar de excavación y, en un pueblo cercano, conoce a un pescador llamado Hernán (Elkin Díaz). Ambos comparten recuerdos junto al río y cuando el día llega a su fin, Jessica se despierta con una sensación de claridad. Del reparto también hace parte el colombiano Juan Pablo Urrego, además la película, galardonada durante la 74 edición del Festival de Cannes (a mediados de julio de este año) con el Premio del Jurado, fue coproducida por la colombiana Diana Bustamante y su productora Burning. El director tailandés habló sobre la realización y el recorrido exitoso que ha tenido, a semanas de su estreno en las salas de cine del país. ¿Qué lo llevó a realizar Memoria en Colombia? “Durante los años 70, crecí leyendo novelas sobre cazadores en busca de los tesoros de civilizaciones perdidas. Influyeron en algunas de mis películas pasadas como ‘Tropical Malady’ o incluso ‘Uncle Boonmee’. Los autores tailandeses se inspiraron, de hecho, en los cuentos de Occidente que idealizaban el descubrimiento amazónico de la época colonial. Copiaron y adaptaron los escenarios y fingieron que las historias tenían lugar en Tailandia. Todavía me atrae un mundo así, que puede que solo exista en los libros. En los últimos diez años he visitado Argentina, Brasil, Perú y luego Colombia, donde pasé la mayor parte del tiempo. Estos viajes desencadenaron esa vieja fascinación, y ‘Memoria’ comenzó a tomar forma. Pero hasta el día de hoy, todavía no he visitado el Amazonas real porque me enamoré de la arquitectura de las ciudades”.

¿Qué lugares eligió para realizar la película? “Elegí dos ciudades: Bogotá y Pijao. Visité más Pijao, tal vez porque es pequeño y vulnerable, a diferencia de Bogotá. Se encuentra a 300 kilómetros de Bogotá, y sus primeros habitantes fueron los Liberales (Partido Liberal) que huían de la violencia de los Conservadores (Partido Conservador). A una hora de Pijao se encuentra la construcción de un túnel llamado La Línea que atraviesa una parte de las montañas, conocida aquí como El Macizo Colombiano. Cuando termine, será el segundo túnel más largo de América Latina. Sin embargo, durante años, la construcción ha estado plagada de desafíos geológicos y de ingeniería. El proyecto parece un sueño inalcanzable. Dinamitaron y perforaron en las montañas, lo que resuena en mí en relación con el ‘bang’ que escucha Jessica y la idea de intentar escarbar en la cabeza, en busca de algunos recuerdos ocultos”. ¿Cómo fue la preparación e investigación para esta película? “Cuando hablamos de Colombia, la memoria política es obvia. Sin embargo, no me sentí capaz de justificar inclinarme en esa dirección porque no tengo raíces allí. Solo escuché historias de diferentes personas: psicólogos, arqueólogos, ingenieros, activistas, recolectores de chatarra, etc. Sobre todo, quería tener el ‘pulso’ correcto para poder moverme cómodamente dentro de mi narrativa. Veo la película como un homenaje al país, desde la perspectiva de un extranjero. Sin embargo, tal vez, uno pueda sentir un estruendo político debajo de la superficie”.

La película es protagonizada por la escocesa Tilda Swinton. FOTO: CORTESÍA.

¿Qué papel jugó Tilda en la configuración del proyecto, el guión, los personajes? “Escribí esta película pensando en Tilda y Jeanne. Surgió del impulso de trabajar juntos que hemos tenido durante mucho tiempo. Para hacer la vida más desafiante, pensé que la ubicación debía ser extraña para nosotros. Entonces, ¿por qué no América Latina? Después de todo, es una película sobre tratar de sincronizarse con la tierra, con los demás y con uno mismo. Estoy agradecido de haber presenciado a Tilda y Jeanne buscando a Jessica y Agnes a su manera. Tilda estaba abierta a su transformación, como el agua, mientras que Jeanne sigue sus sentimientos en cada ensayo y toma. Hay elementos tipo zen en ambos enfoques que realmente me inspiraron y sorprendieron”. Esta es su primera película con actores totalmente ‘profesionales’, ¿qué tanta diferencia siente al haber realizado sus anteriores películas con actores naturales? “No distingo entre profesionales y aficionados. Solo me preocupa la cantidad de tiempo que los actores pueden dedicarme a mí, a la película. Para ‘Memoria’, tuvimos bastante tiempo para ensayar y afinar. Empleé el mismo proceso que siempre hago: usar la lectura de guiones y la improvisación para encontrar el equilibrio cómodo entre los actores y yo. Los actores fueron muy receptivos con mi enfoque, que no consiste en profundizar en los antecedentes, la motivación y el análisis psicológico de los personajes. Entonces, sólo tengo una vaga idea de la película por el guión. A menudo, me conmovía casi hasta las lágrimas cuando veía la película ‘cobrar vida’ a través de ellos. Me encantó trabajar con Juan Pablo Urrego, que interpreta al Hernán de Bogotá. Para mí, es un espejo que refleja los sueños y deseos de Jessica, o incluso su pasado. Juan Pablo también es como el agua, lo que hace que conecte grandiosamente con Elkin Díaz, que interpreta al Hernán de Pijao. Veo a Elkin como una roca, un monje que presencia y absorbe experiencias. Con todos los actores, sentí una atracción a su melancolía interior, de la misma manera en que lo siento con mis actores tailandeses. El hecho de que, con Tilda y Jeanne, estuviéramos trabajando en un país extranjero, hizo que esta sensación de melancolía fuera más fuerte ya que inevitablemente hicimos comparaciones con nuestro hogar. Me encontré tratando de cambiar el ritmo de los actores hacia el ritmo de Tailandia que me es tan familiar. Al final, creo que la película es un animal híbrido que no pertenece a ningún lado”.