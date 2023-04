En París una casa de subastas vendió parte del patrimonio arqueológico de América Latina

No valió el rechazo de los gobiernos de Colombia, Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Perú. Poca efectividad tuvieron las protestas de los embajadores de esos países en Francia y la indignación en las redes sociales. Al final las piezas de arte precolombino fueron subastadas en París por Millon et Associés. De la totalidad del lote que salió a la venta y fue exhibido en la web por la casa de subastas, los expertos del gobierno colombiano identificaron ocho piezas que fueron producidas hace milenios por los pueblos que habitaron la geografía nacional. Se vendieron y, probablemente, se esfumaron para siempre del patrimonio colombiano. Ahora estarán en colecciones privadas, al alcance y la vista de familias adineradas. EL COLOMBIANO habló con Fernando Montejo, arqueólogo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, sobre las piezas perdidas y la riqueza prehispánica del país.

¿Qué piezas se subastaron en París?

“Son ocho piezas arqueológicas que presentan características externas, sobre todo formales y de decoración de técnicas de tiempos prehispánicos. Esto las hace con seguridad parte del patrimonio arqueológico de Colombia”.

Es decir, ustedes identificaron las piezas por las fotografías de la subasta...

“Sí, exactamente. Hay un procedimiento que se sigue para eso. Participan los profesionales de arqueología con los que cuenta el Icanh”.

¿Se tiene idea de cómo salieron del país?

“Se desconoce. Cuando las piezas salen de manera irregular no hay registro de la salida. Pueden salir de diferente manera. No hay forma de rastrearlas. Solo se puede hacer cuando las autoridades que resguardan las salidas del país las identifican. Pero, como se trata de tráfico ilícito no hay una trazabilidad de la salida”.