Seudónimos que se esconden en la literatura

Muchas veces, en la literatura, detrás de un nombre se esconde otro diferente. A J.K. Rowling, la creadora de la saga de Harry Potter le dijeron que firmar con su nombre de pila, “Joanne Kathleen”, no sería tan llamativo para “niños y niñas”. Es decir, que por llevarlo completo sus libros no se venderían tanto. Por eso lo abrevió a J.K., que era más neutral, según sus primeros publicadores, insinuando que podía ser bueno no saber si se trataba de una mujer o un hombre.

Su obra la ha convertido en una de las escritoras más reconocidas del mundo, así al principio no se supiera que se trataba de él o ella, y ahora Rowling usa, además, un segundo seudónimo. Algunas de sus novelas, las de crimen, están firmadas bajo el nombre de Robert Galbraith para diferenciar el otro camino que ya había trazado con la literatura fantástica. Bajo este segundo escribió The Cormoran Strike, una serie de libros que ya cuenta con cuatro partes.

Al principio no se sabía que detrás de ese nombre masculino estaba ella. Una de las pocas personas que sabía el secreto del seudónimo se lo contó a un periodista de un diario inglés y con un análisis cuidadoso de la escritura de Rowling con la de Galbraith con un software especializado quedó en evidencia.

Otro reconocido autor que le ha puesto un nombre distinto a su literatura es Stephen King, quien ha usado el de Richard Bachman intermitentemente. Lo usó por primera vez con Rabia en 1977 y lo ha retomado varias veces a lo largo de su carrera. Su hijo, Joe Hillstrom King, decidió acortarlo y dejarlo solo como Joe Hill con la idea de crear su camino en la literatura fantástica y desligarlo del de su padre.

La poeta chilena Gabriela Mistral asumió ese porque el real era muy largo y un tanto engorroso: Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Lo mismo sucedió con otro chileno llamado Ricardo Eliécer Neftalí Reyes, a quien se conoce mucho más por su seudónimo desde su adolescencia: Pablo Neruda.

Así como hubo muchos que lo cambiaron por gusto o quienes quisieron hacerlo para diferenciar sus escritos de otras personas o de sus trabajos previos, hay quienes no tuvieron otra opción si su misión era publicar. No son pocas las mujeres que en el siglo XIX sabían que el único camino era adoptar un seudónimo masculino.